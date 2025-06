Polícia procura homem que arrombou loja de posto e abasteceu com dinheiro furtado

A polícia busca identificar um motorista que arrombou uma loja de conveniência de um posto de combustíveis em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, na madrugada desta quinta-feira (5). Ele furtou cerca de R$ 180 do caixa e utilizou o dinheiro para abastecer o seu carro. O suspeito ainda não foi localizado. Informações sobre o caso podem ser repassadas de forma anônima à Polícia Civil, pelo número 197, ou à Polícia Militar, pelo 190.



