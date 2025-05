Polícia procura motorista que atropelou idoso e fugiu sem prestar socorro no DF

Um homem de 68 anos foi atropelado na Fercal, região de Sobradinho, no Distrito Federal. O idoso, com escoriações no braço direito e na cabeça, foi levado ao Hospital Regional de Sobradinho e aguarda transferência para o Hospital do Paranoá. O motorista responsável pelo acidente fugiu sem prestar socorro.



A Polícia Civil está investigando o caso e busca localizar o condutor. Denúncias podem ser feitas anonimamente pelo número 197. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, omitir socorro constitui crime com penalidades previstas.



