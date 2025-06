Polícia procura sargento aposentado suspeito de matar empresário no DF

Ariston Ferreira Campos, de 50 anos, um sargento aposentado do Corpo de Bombeiros, é procurado pela Polícia Civil do pelo homicídio do empresário Joárdenes Rufino, de 44 anos. O crime ocorreu na hamburgueria da vítima em Sobradinho, no Distrito Federal, após uma discussão.



Ariston disparou uma pistola e fugiu em um carro. A polícia pede informações sobre o caso através do número 197, enquanto a família de Joárdenes busca justiça após o enterro do empresário.



