Polícia procura segundo suspeito de matar mulher na BR- 040, em Santa Maria (DF)

A Polícia Civil prendeu um dos irmãos acusados de matar Rosemary, 51 anos, a tiros na BR-040, em Santa Maria (DF), no dia 8 de abril. Os irmãos seguiram a vítima de Cidade Ocidental, Goiás, até a rodovia, onde dispararam contra ela.



A motivação do crime foi uma rixa, intensificada após Rosemary acusar os irmãos de furto, levando ao homicídio qualificado por motivo fútil. Um dos irmãos, de 30 anos, foi capturado. O outro, Antônio Carlos Pessoa, 29, está foragido. O veículo usado no crime foi apreendido. A população pode ajudar através dos números 197 ou 190, sem precisar se identificar.



