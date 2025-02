Polícia procura suspeito de tentativa de latrocínio contra motoboy em Samambaia

Um motoboy foi vítima de tentativa de latrocínio após ser abordado por dois homens armados na quadra 401 de Samambaia. A vítima foi atingida por dois tiros e levada ao Hospital Regional de Taguatinga, com estado de saúde estável. A PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) prendeu um dos suspeitos no local e encontrou com ele uma arma calibre 38, enquanto o outro conseguiu fugir. O crime ocorreu a apenas 300 metros de um batalhão da PMDF.



A 26ª DP está à frente das investigações para capturar o suspeito foragido. A Secretaria de Segurança Pública registrou oito tentativas de latrocínio em Samambaia no ano passado. A PM reforça a importância de não reagir em situações de assalto.