Polícia procura suspeitos de esfaquearem homem em lanchonete do Areal

Um homem foi esfaqueado após uma confusão em frente a uma lanchonete no Areal. Câmeras de segurança registraram o momento que, em meio à discussão, um dos suspeitos tentou dar uma facada na vítima, mas não consegue. Logo em seguida, outro homem acerta as costas da vítima, que tenta arrancar o objeto cortante do corpo.



Testemunhas afirmam que os envolvidos estavam bebendo antes do incidente. Apesar de ferido, o homem recusou atendimento médico e não foi mais visto na região. A PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) não recebeu formalização do caso. A sensação de insegurança cresce no DF, com a PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) relatando mais de 262 facas apreendidas este ano. A população deve reportar situações suspeitas imediatamente à PMDF.