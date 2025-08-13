Polícia Rodoviária Federal apreende carga de iPhones em Santa Maria (DF) avaliada em R$ 500 mil

A Polícia Rodoviária Federal realizou uma apreensão na BR-040 em Santa Maria (DF). Durante uma blitz, agentes pararam um carro com dois homens que apresentaram documentação correta, mas demonstraram nervosismo. Após a inspeção com cães policiais, foram encontrados 84 telefones celulares no veículo. A carga estava avaliada em mais de R$ 500 mil e foi levada para a Receita Federal com o carro utilizado pelos suspeitos.



Eles devem comprovar a origem dos aparelhos para evitar consequências legais. Além das implicações judiciais, há riscos para quem adquire produtos sem nota fiscal, como a falta de garantia e o perigo de responder por receptação.



