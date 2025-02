Polícia segue à procura de homem que matou vizinho a tiros em Samambaia

A PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) segue em busca de Francisco Evaldo de Moura, de 56 anos, acusado de matar o vizinho Adriano de Jesus Gomes em Samambaia, de 50 anos, após uma briga por vaga de estacionamento. O crime, registrado por câmeras de segurança, ocorreu quando Adriano e seu filho Gabriel Ferreira tentavam acalmar Francisco. Segundo Gabriel, Francisco sempre se comportou como o "rei da rua" e frequentemente implicava com os carros estacionados. Durante o incidente, Francisco disparou contra pai e filho, mas apenas Adriano foi atingido. Francisco fugiu em um carro prata. Na casa do suspeito, policiais apreenderam dois carregadores de arma de uso restrito. O sepultamento de Adriano acontecerá nesta sexta-feira (7).