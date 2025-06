Policiais militares são alvo de investigação após xingarem delegado em gravação de vídeo

Um vídeo em que policiais militares do Distrito Federal xingam um delegado da Polícia Civil desencadeou uma investigação interna nas duas corporações. O caso ocorreu durante uma operação que resultou na prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas.



De acordo com a ocorrência, os policiais se irritaram quando o delegado da 5ª Delegacia de Polícia decidiu não manter o suspeito detido, alegando falta de provas suficientes. A reação dos militares foi gravada em vídeo, no qual eles criticam e insultam o delegado.



O material foi encaminhado à Polícia Civil e ao sindicato dos delegados, que também abriu uma apuração. As corregedorias da Polícia Militar e da Polícia Civil acompanham o caso para apurar eventuais excessos e tomar as medidas disciplinares cabíveis.







