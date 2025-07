Policial de folga salva idosos de incêndio em residência na 26 de Setembro, no DF

Um incêndio atingiu uma casa no Assentamento 26 de Setembro, no Distrito Federal, pouco antes das 22h, começando no sofá da sala. Rafael, um policial militar de folga, foi essencial no resgate de Ruben, de 68 anos, e sua mãe de 93 anos, Dona Maria.



O policial encontrou Dona Maria caída próximo à piscina e a levou para segurança, antes de iniciar o combate às chamas usando baldes de água da piscina devido à baixa pressão da mangueira de jardim. Bombeiros demoraram mais de 40 minutos para chegar, devido a informações equivocadas. A perícia investiga suspeitas de que o incêndio tenha sido causado por uma vela acesa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!