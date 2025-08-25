Policial detalha abordagem de pai que agrediu filho de 12 anos em rua do DF

Um homem foi preso após agredir seu filho de 12 anos em frente a um comércio no Setor Leste do Gama (DF). A Polícia Militar, que passava pelo local em uma viatura, foi acionada por uma testemunha. O agressor justificou a violência como uma “ação corretiva” devido a uma mensagem enviada pelo menino.



Segundo o tenente Ronald, um dos policiais que fez a abordagem, a criança apresentava lesões nos braços e nas pernas. O menino foi entregue à mãe após o atendimento policial. A madrasta, que estava no carro durante a agressão, também é alvo de investigação por omissão de socorro. O caso segue sendo apurado pela Polícia Civil, com o apoio do Conselho Tutelar, para garantir a segurança do menor.



