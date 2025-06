Policial militar é denunciado por agredir vendedor em loja da Feira dos Goianos, no DF

Um policial militar é acusado de agredir um vendedor em uma loja de calçados na Feira dos Goianos, em Taguatinga, no Distrito Federal, na tarde do último sábado (21). A confusão foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.



O policial foi identificado e conduzido à 12ª Delegacia de Polícia, onde assinou um termo circunstanciado por vias de fato e ameaça. Em depoimento, ele afirmou que abordou o vendedor por suposto uso de maconha em local público. A vítima, por sua vez, nega a acusação e alega que o policial pode ter agido sob efeito de álcool. O caso foi encaminhado para a 17ª Delegacia de Polícia, que vai aprofundar a investigação.



