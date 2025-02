Policial morre durante troca de tiros ao tentar salvar família feita refém em Goiás

Um policial do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) morreu durante uma troca tiros em Niquelândia, município de Goiás. O caso aconteceu durante uma operação para cumprimento de mandado de prisão de um homem que manteve a esposa e enteada como reféns. Fortemente armado com um fuzil, ele resistiu à negociação dos policiais.



Durante o confronto, o criminoso atirou e matou o cabo Paulo Vitor e feriu outro policial. Um atirador de elite do Bope reagiu, matando o suspeito e libertando as reféns sem ferimentos. Em notas, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e a polícia militar lamentaram profundamente a perda de Paulo Vitor.