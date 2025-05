Preso suspeito de comandar facção criminosa no DF e Entorno

A Polícia Civil do DF prendeu um líder de uma organização criminosa na 3ª delegacia localizada no Cruzeiro (DF). O grupo é acusado de mais de 47 roubos a residências em áreas nobres da capital. As investigações começaram com informações da comunidade e análise de imagens.



O delegado Victor Dan informou que os criminosos atuavam inicialmente com furtos, evoluindo para roubos violentos e estavam envolvidos em assaltos a banco no Rio de Janeiro. A investigação continua com novos mandados a serem cumpridos.



