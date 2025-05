Problemas técnicos e falha de energia causam lotação em estações do metrô do DF

O Metrô do Distrito Federal enfrentou dificuldades na tarde desta segunda-feira (5), com interrupções complicando o trânsito dos passageiros. As estações Samambaia Sul e Samambaia ficaram fechadas entre 15h42 e 16h19, devido a uma falha de energia. Além disso, a velocidade dos trens foi reduzida por problemas de sinalização.



Atualmente, dos 32 trens disponíveis, nove estão fora de serviço, intensificando os impactos sobre o sistema. O Metrô-DF gerou receita de quase R$ 193 milhões no ano passado e tem planos para melhorar sua frota, incluindo uma renovação e a aquisição de novos trens.



