Professor preso por perseguir aluna em GO já havia sido detido pelos mesmos crimes

Um ex-professor de 34 anos foi preso em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, acusado de perseguir e ameaçar uma ex-aluna de 16 anos. Essa é sua segunda prisão por tais práticas, que começaram em 2024. A prisão ocorreu após denúncias da jovem e sua mãe, revelando mensagens ofensivas e ameaçadoras enviadas pelo homem.



Ele também perseguiu uma policial civil que participou de sua primeira prisão, descobrindo seus contatos pessoais. O professor foi levado à unidade prisional para audiência de custódia, e a polícia investiga possíveis outras vítimas. A expectativa é de que o judiciário mantenha a prisão dada a reincidência dos crimes.



