Professora é presa novamente por furto de cartões de crédito em Brasília

A professora Thallyta da Silva de Almeida foi presa pela segunda vez após ser abordada por policiais militares que encontraram vários cartões de crédito e uma nota fiscal no interior do seu veículo. Em junho, ela já havia sido detida pelo furto de cartões na escola onde trabalhava. Após pagar fiança nas duas ocasiões, a justiça determinou atendimento psicosocial para a professora. A situação gerou preocupação entre as vítimas dos furtos.



