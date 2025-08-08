Professora pede ajuda para desvendar mistério do irmão desaparecido há dois anos no Novo Gama (GO)

O motorista Deuserli José da Silva desapareceu no dia 6 de agosto após deixar o filho em uma parada no bairro Lunabel, na cidade do Novo Gama (GO), Entorno do DF. A irmã dele, Edileuza Maria, relatou que a polícia não encontrou pistas sobre seu paradeiro.



Ela menciona que Deuserli não tinha dívidas ou inimigos e era uma pessoa muito querida. O caso permanece sem resolução, gerando angústia na família, que espera por respostas. Em seus depoimentos, Edileuza enfatiza a esperança de um dia ter notícias de seu irmão.



