Professora pede ajuda para desvendar mistério do irmão desaparecido há dois anos no Novo Gama (GO)

Deuserli José da Silva desapareceu após deixar filho em parada de ônibus; família busca respostas

Cidade Alerta DF|Do R7

O motorista Deuserli José da Silva desapareceu no dia 6 de agosto após deixar o filho em uma parada no bairro Lunabel, na cidade do Novo Gama (GO), Entorno do DF. A irmã dele, Edileuza Maria, relatou que a polícia não encontrou pistas sobre seu paradeiro.

Ela menciona que Deuserli não tinha dívidas ou inimigos e era uma pessoa muito querida. O caso permanece sem resolução, gerando angústia na família, que espera por respostas. Em seus depoimentos, Edileuza enfatiza a esperança de um dia ter notícias de seu irmão.

