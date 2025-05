Profissionais da RECORD são homenageados com Medalha Tiradentes pela PMDF

A Polícia Militar do Distrito Federal homenageou profissionais que se destacaram em suas atividades na capital e no Entorno. Entre os agraciados estavam Henrique Chaves, apresentador do Cidade Alerta DF, e Tereza Ribeiro, gerente de Jornalismo da RECORD Brasília .



A cerimônia, realizada na Academia de Polícia Militar, contou com a entrega da Medalha Alferes Joaquim José da Silva Xavier, também conhecida como Medalha Tiradentes. Henrique Chaves expressou sua gratidão: "é uma honraria muito especial ser lembrado pela Polícia Militar do Distrito Federal. Essa homenagem mostra que estamos no caminho certo no sentido de mostrar o trabalho da Segurança Pública no DF".



Tereza Ribeiro também ressaltou a importância do reconhecimento: "é uma honra ser homenageada por uma instituição que presta serviço à sociedade. É uma honra para mim estar aqui representando todos os jornalistas da RECORD Brasília".



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!