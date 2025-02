Projeto Viva Flor: ‘botão do pânico’ salva mulheres de risco no Distrito Federal

O Projeto Viva Flor utiliza um botão do pânico para proteger mulheres em risco de violência doméstica no Distrito Federal. Desde 2018, o programa, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, atende cerca de 909 mulheres. Ao ser acionado, o botão, que fica em um dispositivo, informa uma central de monitoramento, que notifica rapidamente a Polícia Militar para priorizar o atendimento. Em um caso recente, uma vítima acionou o botão e foi salva de uma situação de risco.



O programa também inclui o monitoramento eletrônico de agressores com tornozeleiras, impedindo que se aproximem de suas vítimas. A coordenadora do programa, Rosineide de Araújo, reforça que medidas protetivas salvam vidas e encoraja mulheres a buscarem apoio. Recentemente, foram emitidos mais de 13 mil alertas relacionados a violações de medidas protetivas, reforçando a eficácia do programa.