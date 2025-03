Psicólogo suspeito de torturar e fazer experimento com gatos é preso no DF

Pablo Stuart, psicólogo de 30 anos, foi preso após denúncias de maus-tratos contra gatos no Gama, no Distrito Federal. Ele é acusado de adotar suspeitamente 15 gatos de uma só vez e submeter alguns a rituais, deixando muitos desaparecidos ou com lesões. A polícia resgatou os animais sobreviventes, e o homem foi indiciado 16 vezes por maus-tratos.



