Quadrilha de São Paulo é presa em Brasília por furtar e clonar cartões de crédito em festas

A Polícia Civil prendeu quatro pessoas de São Paulo que aplicavam golpes em festas e shows em Brasília. Identificados como "marreteiros", eles vendiam itens na entrada dos eventos, usavam maquininhas para capturar senhas e trocavam cartões furtados.



A investigação começou em maio, quando duas ocorrências foram registradas no Shopping Boulevard. Pai e filho, parte do grupo, foram detidos após tentarem comprar eletrônicos com cartões roubados. Até agora, dez vítimas foram identificadas.



