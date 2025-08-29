Quatro pessoas são presas após tiroteio na Ponte Alta Sul do Gama (DF)

Na região da Ponte Alta Sul do Gama (DF), o Batalhão Rural da Polícia Militar prendeu quatro indivíduos após um tiroteio com mais de 20 disparos. Um cachorro foi atingido e morreu. A apreensão incluiu dois carregadores, uma espingarda com 17 munições e R$ 539 em dinheiro. Os suspeitos, que já tinham passagens pela polícia, podem estar envolvidos em um acerto de contas entre os envolvidos. Um dos presos era filho do casal proprietário da casa atacada.



