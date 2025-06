Receita do DF apreende cargas e reforça fiscalização contra sonegação fiscal

A Receita do Distrito Federal realizou uma operação para combater a sonegação fiscal, apreendendo 50 toneladas de farinha de trigo, 7 fornos industriais e diversas outras cargas. Durante uma abordagem na BR-060, um motorista que conduzia um caminhão carregado com madeira não respeitou a ordem de parada, mas após conferência da nota fiscal, foi liberado.



Nos primeiros seis meses do ano, quase R$ 1 bilhão em mercadorias e notas falsas foram confiscados no DF. A Secretaria de Economia anunciou que as operações serão intensificadas nas rodovias e outros locais. "Nossas operações têm um objetivo básico, proteger o mercado interno do Distrito Federal", declarou Silvino Nogueira, chefe de Fiscalização da Receita do DF.



