Record nas Cidades: MPDFT realiza ação com serviços gratuitos no Riacho Fundo II neste sábado

procurador-geral institucional Antônio Dezan, estará no Riacho Fundo II, durante mais uma edição do Record nas Cidades, oferecendo serviços à comunidade. Um dos principais projetos é o Pai Legal, que auxilia crianças e adolescentes sem registro do pai na certidão de nascimento, com atendimento gratuito e exames de DNA quando necessário.



A ouvidoria da mulher oferecerá suporte específico para mulheres em situação de risco. Além disso, o programa Ler é Legal estará presente com livros para incentivar a leitura entre jovens e adolescentes.



