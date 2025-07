Redemoinho surge no meio da rua em Águas Lindas de Goiás e assusta pedestres

Um redemoinho se formou em Águas Lindas de Goiás, Entorno do DF, devido a condições climáticas secas e ventos fortes. O evento ocorreu próximo à BR-070 e foi registrado por câmeras de segurança. A comerciante Tatiane relatou: "Foi bem tenso, a gente estava atendendo o cliente na hora... foi bem assustador, foi bem difícil, depois a gente ficou mais calmo." Apesar do susto, ninguém ficou ferido.



Os redemoinhos são comuns na região durante esta época do ano e podem levantar poeira e objetos pequenos. É recomendado manter distância desses fenômenos para evitar acidentes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!