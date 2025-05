Remédios, cervejas e etanol: auditores apreendem R$ 1,7 milhão em mercadorias sem nota

A Secretaria de Economia do Distrito Federal realizou uma operação entre 19 e 22 de maio, durante a madrugada, para combater a sonegação fiscal. Foram apreendidas cerca de 190 mil garrafas e latas de cerveja, 61 mil litros de etanol, 50 toneladas de farinha de trigo e produtos à base de canabidiol.



O valor das mercadorias soma R$ 1,7 milhão, com crédito tributário de R$ 975 mil. As mercadorias não reclamadas podem ser leiloadas ou doadas. O coordenador de fiscalização, Silvino Nogueira, destacou a importância da experiência dos auditores na identificação de irregularidades e a possibilidade de mercadorias apreendidas serem devolvidas, desde que os responsáveis assumam a ciência do procedimento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!