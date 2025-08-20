Resgate de técnico morto em elevador em Ceilândia (DF) durou oito horas

O técnico Benedito Fernando de Araújo Souza, de 46 anos, morreu durante a manutenção de um elevador em um condomínio na QNN 27, em Ceilândia (DF). O acidente ocorreu quando ele foi prensado pelo equipamento contra uma parede. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 10h40 e enfrentou grandes dificuldades para retirar o corpo, em uma operação que mobilizou 12 militares e se estendeu por cerca de oito horas.



A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente e aguarda o resultado da perícia. Moradores relataram que o elevador estava inoperante havia mais de um mês. Já a administração do condomínio informou que as manutenções são realizadas periodicamente e que está colaborando com as investigações.



