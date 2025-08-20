Logo R7.com
Resgate de técnico morto em elevador em Ceilândia (DF) durou oito horas

Benedito Fernando de Araújo Souza, de 46 anos, morreu prensado em elevador de condomínio

Cidade Alerta DF|Do R7

O técnico Benedito Fernando de Araújo Souza, de 46 anos, morreu durante a manutenção de um elevador em um condomínio na QNN 27, em Ceilândia (DF). O acidente ocorreu quando ele foi prensado pelo equipamento contra uma parede. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 10h40 e enfrentou grandes dificuldades para retirar o corpo, em uma operação que mobilizou 12 militares e se estendeu por cerca de oito horas.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente e aguarda o resultado da perícia. Moradores relataram que o elevador estava inoperante havia mais de um mês. Já a administração do condomínio informou que as manutenções são realizadas periodicamente e que está colaborando com as investigações.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

