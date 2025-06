Rodoviária do Plano Piloto terá estacionamento pago com tarifa de até R$ 12 por hora

Com a nova gestão privada da Rodoviária do Plano Piloto, motoristas devem se preparar para a implantação de cobrança no estacionamento. Os valores já foram definidos: R$ 7 por hora nas áreas próximas ao Conic e até R$ 12 por hora em vagas próximas ao shopping e ao Teatro Nacional. A cobrança está prevista para começar no início de julho. Ao todo, cerca de 2.900 vagas estarão disponíveis.



