Saiba como evitar descargas elétricas dentro de carros e o que fazer em acidentes

O recente acidente fatal em Planaltina, no Distrito Federal, envolvendo uma criança de 10 anos, ressaltou a importância do conhecimento de como agir em acidentes elétricos. A tenente do Corpo de Bombeiros do DF Letícia Medeiros orienta que, em caso de um veículo energizado, o correto é permanecer dentro do carro e evitar contato com partes metálicas.



Caso seja necessário sair do carro, deve-se pular com os dois pés para fora ao mesmo tempo. Se uma vítima estiver em risco, a energia elétrica deve ser desligada antes de iniciar o socorro, verificando a respiração e realizando massagem cardíaca, se necessário. É vital também acionar os serviços de emergência imediatamente.



