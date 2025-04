Saiba como prevenir choques elétricos e o que fazer em casos de acidentes

No Distrito Federal, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) registrou 224 atendimentos por choques elétricos em 2024. Neste ano, em apenas três meses, já foram 29 chamados. Entre os incidentes, uma mulher sofreu uma descarga elétrica ao encostar um guarda-chuva em um fio de alta tensão durante uma tempestade em Taguatinga, e uma criança morreu eletrocutada em Planaltina.



Situações simples do dia a dia, como trocar uma lâmpada ou lavar garagens, podem representar riscos se não houver os devidos cuidados. Dessa forma, a enfermeira Lorhana Morais alerta sobre o perigo de manusear eletrodomésticos com mãos molhadas e o uso indevido de extensões elétricas.



Segundo a profissional, é crucial evitar tocar em eletrodomésticos com a mão molhada e sempre desligar a corrente elétrica antes de qualquer manutenção. Em casos de choque, é vital desligar a fonte de eletricidade antes de prestar socorro e chamar os serviços de urgência.



