Saiba como usar botijões de gás com segurança e evitar acidentes domésticos

Cuidados com botijões de gás são fundamentais para evitar acidentes, segundo orientação do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. É essencial adquirir o produto apenas de fornecedores autorizados e verificar se há sinais de danos, como amassados ou ferrugem. Além disso, a mangueira e o registro possuem validade de cinco anos e devem ser substituídos quando necessário.



Recomenda-se que o botijão fique em locais arejados e preferencialmente externos. Para identificar vazamentos, o ideal é utilizar uma bucha com sabão — nunca fósforos ou chamas, que podem provocar incêndios.



Os bombeiros alertam ainda que, embora os botijões de 13 kg tenham uma válvula de segurança que evita explosões, eles ainda representam risco de incêndio. Em caso de dúvida ou insegurança no manuseio, a orientação é procurar ajuda profissional.



