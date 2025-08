Saiba quais cuidados ter na contratação de cuidadores de idosos

A escolha de cuidadores de idosos é crucial para garantir a segurança e bem-estar dos mais vulneráveis. Desde 2003, o Estatuto do Idoso protege pessoas acima de 60 anos. Recentemente, uma mulher foi presa no DF por aplicar golpes financeiros, subtraindo cartões de crédito de idosas.



Em Santa Maria, outra cuidadora foi detida por agredir uma idosa com Alzheimer. Para evitar situações semelhantes, a Polícia Civil recomenda verificar a documentação e históricos criminais dos cuidadores. Consultar o Tribunal de Justiça e o cartório de distribuição de efeitos criminais, além de considerar empresas credenciadas, pode assegurar uma contratação mais segura.



