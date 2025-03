Saiba quem era a mulher que teve partes do corpo encontradas em estação de esgoto

A PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) identificou a mulher que teve partes do corpo encontradas na estação de esgoto da Asa Sul em janeiro deste ano. A vítima era Thalita Marques Berquó Ramos, de 36 anos.



Funcionários da Caesb (Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal) descobriram os restos mortais durante uma rotina de limpeza. Thalita era moradora de Águas Claras e muito querida por amigos e familiares.



Investigações estão em andamento para desvendar a brutalidade do crime e encontrar possíveis suspeitos, com foco nos resíduos que chegam à estação da L4 Sul provenientes de regiões como Núcleo Bandeirante, Guará e Riacho Fundo.