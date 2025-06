Sargento aposentado acusado de matar empresário no DF tem prisão preventiva decretada

Ariston Ferreira Campos, de 50 anos, sargento aposentado do Corpo de Bombeiros e tatuador, se entregou à polícia sob a acusação de ter matado o empresário Joárdenes Rufino Sousa da Silva, de 44 anos, em Sobradinho, no Distrito Federal, com um tiro à queima-roupa. Nas redes sociais, ele justificou que a ação foi em legítima defesa, alegando que a vítima vinha ameaçando e intimidando-o devido a obras de um comércio.



No entanto, o delegado Hudson Maldonado aponta que as imagens do crime desmentem a versão dada pelo suspeito. Ariston se apresentou em um batalhão no Plano Piloto e foi conduzido à delegacia, onde aguardará a audiência de custódia. A prisão preventiva foi decretada devido à natureza hedionda do crime e ao risco de fuga.



