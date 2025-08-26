Logo R7.com
Sargento detalha negociação com homem que esfaqueou o próprio pai no Gama (DF)

Na delegacia, o pai optou por não registrar ocorrência, e o filho foi liberado

Cidade Alerta DF|Do R7

Um bombeiro militar aposentado foi esfaqueado pelo próprio filho durante uma discussão na noite desta segunda-feira (25), no Gama (DF). A Polícia Militar foi acionada e esteve no local duas vezes. Na segunda visita, os policiais encontraram a vítima ferida do lado de fora do apartamento.

O sargento Cunha Matos, responsável pela operação, relatou que, após três minutos de negociação, o jovem soltou a faca e correu para o quarto, onde acabou sendo contido com uso de gás lacrimogêneo. Matos destacou que, apesar do cenário tenso e do espaço restrito, a equipe conseguiu agir rapidamente e evitar uma escalada de violência. Na delegacia, o pai optou por não registrar boletim de ocorrência, e o filho foi liberado.

