Sargento detalha negociação com homem que esfaqueou o próprio pai no Gama (DF)
Na delegacia, o pai optou por não registrar ocorrência, e o filho foi liberado
Um bombeiro militar aposentado foi esfaqueado pelo próprio filho durante uma discussão na noite desta segunda-feira (25), no Gama (DF). A Polícia Militar foi acionada e esteve no local duas vezes. Na segunda visita, os policiais encontraram a vítima ferida do lado de fora do apartamento.
O sargento Cunha Matos, responsável pela operação, relatou que, após três minutos de negociação, o jovem soltou a faca e correu para o quarto, onde acabou sendo contido com uso de gás lacrimogêneo. Matos destacou que, apesar do cenário tenso e do espaço restrito, a equipe conseguiu agir rapidamente e evitar uma escalada de violência. Na delegacia, o pai optou por não registrar boletim de ocorrência, e o filho foi liberado.
