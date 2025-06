‘Se eu não tivesse corrido, ele tinha me matado’, diz vítima de tentativa de feminicídio no DF

Uma mulher foi resgatada pela Polícia Militar após se esconder em um matagal na zona rural do Gama, no Distrito Federal, para escapar de uma tentativa de feminicídio. O agressor, que chegou embriagado, ameaçou matá-la com uma faca. “Se eu não tivesse corrido, ele tinha me matado”, relatou a vítima aos policiais.



O homem já tinha histórico de violência doméstica e costumava fugir pelo mato para evitar a prisão. Desta vez, a vítima conseguiu acionar a polícia enquanto se escondia. O suspeito foi preso em flagrante e responderá por tentativa de feminicídio.



