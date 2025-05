Secretaria de Segurança Pública lança site para recuperação de celulares roubados no DF

A Secretaria de Segurança Pública apresentou um novo site para auxiliar na recuperação e devolução de celulares furtados ou roubados. No evento, realizado na sede da Polícia Civil do Distrito Federal, 430 proprietários compareceram para recuperar seus aparelhos. De janeiro de 2021 a maio de 2025, aproximadamente 13.691 dispositivos foram recuperados.



A nova ferramenta permite consultas pelo número IMEI (International Mobile Equipment Identity) dos celulares no site da polícia para verificar ocorrências. Maria, estudante de ensino médio, recuperou o telefone de seu pai falecido, destacando a importância emocional do aparelho. No mês de maio, a polícia recuperou mais de R$ 1 milhão em bens.



