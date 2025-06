Segurança em casa: saiba cuidados para evitar incêndios com carregadores de celular

O uso constante do celular exige atenção redobrada na hora de recarregar a bateria. Dormir com o aparelho conectado à tomada, por exemplo, aumenta o risco de superaquecimento, curto-circuito e até explosões. Um caso recente na Fercal, no Distrito Federal, em que um carregador de celular pode ter provocado um incêndio, reforça o alerta sobre os perigos dessa prática.



Antônio Sales, especialista em telefones e acessórios, recomenda utilizar sempre carregadores e cabos originais ou homologados pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). Já o capitão do Corpo de Bombeiros Charles Palomino orienta a evitar o carregamento em ambientes úmidos, como banheiros, e a nunca deixar carregadores conectados à tomada sem uso.



Na hora de comprar acessórios, verifique se o produto possui o selo de homologação da Anatel e exija a nota fiscal para garantir a procedência. Em caso de princípio de incêndio, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.



Adotar cuidados simples pode prevenir acidentes graves e garantir mais segurança em casa.



