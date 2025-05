Série de acidentes graves expõe perigos da DF-463 em São Sebastião (DF)

A DF-463 em São Sebastião, no Distrito Federal, tem sido cenário de frequentes acidentes envolvendo veículos pesados, principalmente devido às descidas íngremes e à falta de fiscalização efetiva. Embora um decreto do governo do DF proíba o tráfego de caminhões na via, moradores denunciam que a norma é amplamente desrespeitada. "A ausência de fiscalização faz com que caminhoneiros utilizem a via normalmente", destaca Rogério Ulisses.



Em 2024, ao menos três acidentes graves reforçaram os alertas sobre os riscos da DF-463. Em um deles, um ônibus desgovernado colidiu com vários veículos e só parou ao atingir uma palmeira. Em outro, um caminhão carregado de tijolos tombou após bater em carros que estavam na pista. No terceiro caso, um caminhão perdeu o controle na descida, atingiu um carro e um ônibus — o impacto matou uma pessoa e deixou outras 13 feridas.



Para tentar reduzir os riscos, uma nova área de escape está sendo construída. No entanto, parte da estrutura desmoronou após fortes chuvas, o que gerou críticas sobre a qualidade da obra. “Já foram muitas mortes nessa avenida. É preciso ter responsabilidade com a vida. O que a gente quer são obras que resolvam definitivamente o problema”, cobra Rogério. A expectativa é que a área de escape seja concluída em breve, permitindo que caminhões voltem a circular com mais segurança.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!