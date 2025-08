Servidor do GDF provoca acidente e ofende agentes do Detran

Um servidor da Secretaria Extraordinária de Relações Internacionais do DF provocou um acidente próximo à Ponte JK. Ele estava sob efeito de álcool e ofendeu agentes do Detran. O teste do bafômetro realizado na delegacia indicou uma concentração três vezes superior ao limite legal. O homem de 61 anos pagou fiança de R$ 1 mil e pediu exoneração após o incidente. Ninguém se feriu gravemente no acidente.



