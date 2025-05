Servidor é preso suspeito de divulgar imagens íntimas de mulheres sem consentimento

O servidor federal Pablo Silva Santiago foi preso em Brasília , acusado de armazenar e divulgar imagens íntimas de mulheres sem consentimento. A investigação começou quando uma das vítimas encontrou arquivos no computador dele e o confrontou, levando-o a deletar alguns arquivos na presença dela.



As autoridades identificaram seis mulheres entre as vítimas, mas estimam um número maior devido à extensa rede social do acusado, que atuava em eventos culturais. Há suspeitas de envolvimento com pornografia infantil, pois um vídeo de uma criança foi encontrado. O caso segue em investigação para determinar a extensão dos crimes e o período durante o qual foram cometidos.



