Sites falsos de inscrição para o Enem enganam candidatos e cobram taxas de R$ 85

Mariana Junqueira, mãe de uma candidata ao Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), caiu em um golpe ao acessar um site falso de inscrições. Após pagar a taxa de inscrição via Pix, ela recebeu uma solicitação de uma segunda taxa chamada "taxa de regionalidade".



Alertada por amigas de sua filha sobre a possível fraude, Mariana confirmou no site oficial do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) que as inscrições ainda não estavam abertas. "Você já pensou? Chega o final do ano para fazer a prova e não tem inscrição?", ela comenta, destacando a importância da verificação dos sites utilizados. Ela registrou boletim de ocorrência e espera que a justiça seja feita.



