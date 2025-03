‘Só quero paz’, diz mulher que acusa ex-amante de antigo companheiro de perseguição

Uma empresária de 37 anos denunciou a ex-amante do ex-marido por perseguição que, segundo ela, acontecem desde julho de 2023. A mulher alega que a perseguidora envia mensagens e ligações ameaçadoras e chegou a contatar sua filha menor de idade com conteúdos ofensivos.



Diversos boletins de ocorrência foram registrados, mas sem sucesso na obtenção de medida protetiva por falta de ameaças físicas. Este ano, já foram registradas 391 ocorrências de stalking no Distrito Federal, evidenciando a gravidade do problema.



A empresária compartilhou seu sofrimento, enfatizando o impacto psicológico. "Só quero paz", desabafou.



