Sobrevivente de tiroteio em Ceilândia (DF) apresenta melhora, e polícia investiga crime

Tharlisson Diego dos Santos Dourado, de 30 anos, sobrevivente do tiroteio na QNN 8, em Ceilândia, no Distrito Federal, apresentou melhora clínica, mas continua internado em estado grave. O crime, ocorrido em 20 de abril, deixou Walisson Matheus Fagundes Valentim e Thaís Cristinnie Lopes Bonfim mortos.



As investigações apontam o ciúme como possível motivação para o crime. Matheus Fernandes Macedo, namorado de Thaís, está foragido e é apontado como um dos principais envolvidos. Ele teria uma rixa com Vinícius Umbelino, de 25 anos, em razão de um possível antigo relacionamento entre Thaís e o outro rapaz. Vinícius e Antônio Marcos Sampaio Dias, de 23 anos, também feridos no tiroteio, permanecem internados sob escolta policial.



