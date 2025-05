Suspeito de agredir criança de 6 anos em brinquedoteca se apresenta à polícia e é liberado

O suspeito de agredir uma criança de 6 anos ao levantá-la pelos cabelos em uma brinquedoteca de um restaurante em Brasília no último domingo (11) se apresentou à polícia nesta quinta-feira (15).



O homem foi liberado após prestar depoimento ao delegado Victor Dan, da 3ª Delegacia de Polícia do Cruzeiro, que instaurou um procedimento investigativo e o indiciou. A família da criança está na delegacia conversando com o delegado para obter mais informações sobre o caso.



