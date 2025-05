Suspeito de assaltar ônibus é preso com espingarda e objetos das vítimas no DF

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de assaltar um ônibus em Santa Maria, no Distrito Federal. O indivíduo estava armado com uma espingarda calibre 22 e tinha objetos pertencentes aos passageiros.



A corporação recebeu informações sobre o crime e deslocou viaturas para o local. As vítimas relataram a perda de dois celulares e dinheiro. Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi detido na altura das ruas 5 e 21 após diligências na área. O caso está sob investigação da 20ª DP.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!