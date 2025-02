Suspeito de estupro em corrida de aplicativo é identificado por pagamento via Pix

Uma estudante de 19 anos foi estuprada por um motorista de aplicativo no trajeto entre Samambaia e Ceilândia, no Distrito Federal, na madrugada do último domingo (23). O suspeito, João Pedro Gomes da Silva, 35 anos, foi preso após a vítima registrar o boletim de ocorrência na 24ª Delegacia de Polícia. Segundo a delegada responsável pelo caso, a vítima compartilhou a sua localização com a mãe, que observou que o motorista havia desviado a rota para um local ermo.



"Ela [a vítima] relatou que ele estacionou, foi para o banco de trás, e ela seguiu completamente vulnerável e indefesa, em um local que não tinha nenhuma pessoa por perto”, afirma a delegada.



A polícia identificou o autor através do pagamento via Pix da corrida. A jovem apresentava ferimentos significativos e precisou ser levada ao Hospital de Taguatinga após apresentar sangramentos intensos. As investigações continuam sob a responsabilidade da Deam (Delegacia Especial de Atendimento à Mulher).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!