Suspeito de feminicídio no DF alega que a vítima teria tirado a própria vida

A Polícia Civil investiga o feminicídio de Elane da Silva Rodrigues Inácio, encontrada morta em Planaltina, no Distrito Federal. O principal suspeito, Marcelo Inácio da Conceição, está preso e alegou falsamente que a vítima havia se suicidado.



O suspeito enganou familiares ao afirmar que Elane havia se mudado para o Paraná, usando o celular dela para forjar mensagens. O caso veio à tona após uma denúncia anônima em março. Elane é a sétima vítima de feminicídio do ano no DF. As autoridades aguardam laudos periciais para determinar a causa da morte, enquanto o acusado passará por audiência de custódia.



