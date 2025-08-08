Suspeito de homicídio em local de tráfico de drogas é procurado pela polícia

A Polícia Civil está à procura de Raimundo Emílio Castro Mendes, conhecido como Vavá, suspeito de matar Alex Brito em maio no Recanto das Emas (DF). O corpo de Alex foi encontrado com várias perfurações por tiros em uma área conhecida pelo tráfico de drogas.



Testemunhas ouviram disparos e câmeras capturaram Vavá na região. Investigações sugerem que o crime foi encomendado por uma facção criminosa, incomodada pela presença de Alex, que atraía atenção policial ao local, que é um ponto de tráfico de drogas, devido ao seu histórico violento.



O delegado alerta contra a justiça com as próprias mãos, enfatizando o risco de inocentes serem alvos de represálias criminosas. Informações sobre Vavá podem ser repassadas anonimamente pelo número 197.



